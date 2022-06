Mercato : le nouveau riche Newcastle vise un casting cinq étoiles

La suite après cette publicité

7 octobre 2021. Newcastle est officiellement racheté par le Fonds souverain d'Arabie saoudite (PIF) pour une somme astronomique de 352 M€. Prêts à faire parler leur puissance financière, les nouveaux propriétaires de l'écurie anglaise ont frappé fort cet hiver avec notamment l'arrivée de Bruno Guimarães pour 50 M€ ainsi que celles de Kieran Trippier, Chris Wood, Dan Burn et Matt Targett. Au total, les Magpies ont déboursé 110 M€ pour se renforcer et assurer leur maintien dans l'élite du football anglais. Mission accomplie puisque les Toons, bien aidés par Bruno G, ont terminé onzièmes de Premier League.

Du lourd pour renforcer le secteur offensif

À présent, ils comptent mener un mercato d'envergure pour se faire une place au sommet du championnat anglais. Et si le Telegraph annonçait en mars dernier que Newcastle aurait une enveloppe de 70 M€ pour recruter cet été, il semblerait que le budget soit supérieur à celui annoncé quand on voit les pistes que le club a en tête. Selon nos informations, les Britanniques vont débourser 36 M€, plus 10 M€ de bonus, pour déloger Hugo Ekitike de Reims. Le club français a accepté l'offre des Toons. Même chose pour le joueur de 19 ans.

Newcastle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs éléments sont pistés pour venir apporter un plus au secteur offensif. Yannick Ferreira Carrasco (28 ans) est ciblé. Selon AS, les Anglais auraient formulé une première proposition pour le Belge. Mais celle-ci, dont le montant n'a pas filtré, aurait été refusée par l'Atlético, qui demande au moins 50 M€ pour le joueur sous contrat jusqu'en 2024. Toujours en Espagne, Nabil Fekir (28 ans) a aussi été approché. Les Toons auraient posé environ 35 M€ sur la table. Pas suffisant puisque le Betis en veut plus, pour son joueur dont la clause libératoire est de 100 M€.

Newcastle rêve de reformer le duo Paqueta-Guimarães

Un autre joueur tricolore, Moussa Diaby (22 ans) plaît aussi à Newcastle. Mais le Bayer Leverkusen attend au moins 50M€ pour son joueur. Prêté au FC Barcelone cet hiver, Adama Traoré (26 ans) est suivi tout comme Lucas Paqueta (24 ans). Le Brésilien de l'OL évolue dans l'entrejeu, mais peut aussi jouer en attaque. Un profil qui plaît beaucoup aux Toons, qui comptent sur son ami et compatriote Bruno Guimarães pour le convaincre de venir. Récemment, le Times parlait d'une proposition d'environ 59 M€. Ce qui se rapproche du prix minimum demandé par les Gones pour le lâcher, à savoir 60 M€.

En attaque, les Magpies ont coché le nom de Darwin Nuñez (22 ans). Mais la concurrence est tellement forte pour l'attaquant de Benfica (Liverpool, MU, etc...) que Newcastle n'a pratiquement aucune chance. L'Uruguayen veut jouer la C1. Mais une offre en or pourrait le faire réfléchir. Le club anglais s'est aussi penché sur le cas d'Arnaut Danjuma (25 ans). Une offre d'environ 47 M€ est en préparation selon The Sun. Il n'y a pas que devant que les Anglais veulent frapper fort. Outre Benoît Badiashile (21 ans), qui est suivi selon nos informations, les Anglais veulent enrôler Nathan Aké (27 ans, Manchester City) et Sven Botman (22 ans, LOSC) d'après The Chronicle. Les nouveaux riches de Newcastle ne s'interdisent décidément rien cet été !