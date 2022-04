Newcastle vise deux Français cet été

La suite après cette publicité

« Ce club sera très grand, comme Man City ou le PSG ». Au club depuis 2016, l'emblématique milieu de terrain Jonjo Shelvey croit dur comme fer en le destin glorieux de Newcastle depuis son rachat par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF). Mais pour y parvenir, il va falloir recruter à tour de bras cet été. Car pour ne plus avoir à jouer le maintien, les Magpies vont devoir hausser le niveau de l'équipe.

Depuis plusieurs semaines, les noms des pistes établies par les nouveaux dirigeants alimentent régulièrement la presse anglaise. De Coutinho à Darwin Nunez en passant par Paqueta, les dossiers étudiés sont nombreux. Et on peut en ajouter deux particulièrement chauds. Selon nos informations, Newcastle espère bien boucler le transfert de Benoît Badiashile, le défenseur central de l'AS Monaco. Déjà approché l'hiver dernier, le joueur de 21 ans avait été retenu par le club de la Principauté.

Diaby aussi dans le viseur

Newcastle n'a clairement pas rendu les armes et est toujours décidé à recruter le défenseur français cet été. Il faudra débourser une belle somme, aux alentours de 40 M€ pour convaincre l'ASM de le lâcher. Et il en faudra plus pour débaucher un autre Français, en pleine bourre. Il s'agit de Moussa Diaby. Auteur de 12 buts en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, il est dans le viseur des Magpies, qui en feraient bien le pendant d'Allan Saint-Maximin.

Le Bayer Leverkusen a ouvert la porte à un départ mais le tarif a de quoi refroidir les prétendants. Le Daily Mail évoquait ainsi la somme de 90 M€ à débourser pour s'attacher les services de l'international français, sous contrat jusqu'en 2025. Pas forcément un problème pour Newcastle et son immense portefeuille. Une chose est certaine, les Tricolores plaisent aux nouveaux patrons des Magpies !