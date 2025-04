Manchester City : Guardiola refuse de répondre aux rumeurs autour d’Ederson

Alors que Manchester City est lancé dans un sprint final pour décrocher une improbable qualification en Ligue des Champions, qui paraissait hors de portée au mois de décembre, la situation d’Ederson est toujours très floue, le board cityzen cherchant activement un gardien pour la saison prochaine. «Je ne veux pas parler de situations personnelles possibles pour le moment», a soupiré Pep Guardiola en conférence de presse, quelques heures avant un déplacement capital à Wembley en demi-finale de FA Cup.

L’international brésilien approche de la dernière année de son contrat à Manchester et des rumeurs ont, une fois de plus, refait surface concernant un éventuel transfert en Arabie saoudite, où il est très apprécié. Avec les rumeurs autour de Diogo Costa, l’avenir d’Ederson est plus qu’incertain désormais.