AVB rêve de participer à un Mondial

Libre depuis la fin de son aventure à l'Olympique de Marseille en début d'année 2020, André Villas-Boas a expliqué, en marge du Web Summit à Lisbonne, qu'il aimerait participer à un Mondial avant de mettre un terme à sa carrière de coach.

«Par le passé, il y a eu, et, aujourd'hui, il y a encore des discussions pour entraîner des sélections. (...) J'aimerais beaucoup participer à un Mondial avant de mettre un termes à ma carrière, dont j'ai fixé la durée à 15 ans et a démarré depuis désormais 12 ans avec quelques interruptions. Je suis un homme sans frontières géographiques, je suis ouvert à tout ce qui pourrait m'offrir l'expérience de diriger un joueur quand il défend son pays et pas quand il est contractuellement à un club», a-t-il expliqué. Le message est passé.