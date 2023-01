PSG : Ayman Kari signe pro

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/ayman-kari-signe-son-premier-contrat-professionnel-avec-le-paris-saint-germain

Ayman Kari signe son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain est heureux d' annoncer la sig nature du premier contrat professionnel d' Ayman Kari. Le milieu de terrain est d é sormais li é au club de la capitale jusqu' au 30 juin 2026. Ayman Kari intègre le Centre de Préformation du Club à l'âge de 11 ans avant de rejoindre le Centre de Formation parisien. Le milieu de terrain évolue d'abord avec les U17 puis s'impose comme titulaire avec