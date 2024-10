Le vestiaire du Real Madrid explose déjà en coulisses

Mercredi soir, le Real Madrid est tombé de très haut sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. En effet, les Merengues ont été mis au tapis par une vaillante équipe du LOSC (1-0). Une défaite qui ne passe pas du tout en Espagne, où la presse fait une autopsie de cet échec ce vendredi matin. En Catalogne, Sport a titré « alarme au Real Madrid après le KO tactique ». La publication ibérique, pro-Barça, n’a pas hésité à critiquer la Casa Blanca. « L’expérience montre que sans un chef d’orchestre comme l’Allemand Toni Kroos, les violons sonnent très désaccordés, bien qu’ils soient des Stradivarius […] Le Real Madrid est un géant sans cervelle qui se déplace comme un automate sur les impulsions des attaquants. Bellingham, Mbappé et Vinicius, séparément, sont une soupe à l’alphabet pour laquelle l’Italien n’a pas trouvé d’assaisonnement. »

Du côté de Madrid, on n’épargne pas non plus les vainqueurs de la dernière Ligue des champions. C’est le cas du journal AS qui a écrit : « Il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas. Le plus évident est que, sans Kroos, cela coûte beaucoup plus cher de jouer au football. Ancelotti a opté pour un jeu plus vertical, mais pour le moment, cela ne fonctionne pas pour lui et la production offensive est généralement faible. Mais il y a d’autres problèmes : le mauvais timing de Vinicius, le changement de système… » Marca est aussi revenu longuement sur le sujet dans son édition du jour avec un titre plus que clair : « Le vestiaire tire la sonnette d’alarme. »

Le groupe s’est expliqué

La publication pro-Real Madrid a ensuite expliqué : « Un sentiment de malaise s’installe autour du jeu de l’équipe. La défaite n’est pas dramatique, mais on suppose que le chemin n’est pas celui attendu […] Florentino Pérez n’est pas descendu au vestiaire mercredi dernier. Il ne pouvait pas parce qu’il n’était pas à Lille pour assister en direct au, peut-être, pire match du Real Madrid de ces trois dernières années. Il l’aurait fait comme il le fait toujours lorsqu’il est présent au stade où joue l’équipe blanche. Toujours. Cela fait partie du rituel de la victoire et de la défaite. Cette distance par rapport à hier ne signifie pas que le message n’a pas été transmis. À Lille, c’était José Ángelgel Sánchez, directeur général, qui était accompagné de quelques managers à côté de l’équipe. »

Marca ajoute que les dirigeants de la Casa Blanca restent tranquilles et transmettent un sentiment de confiance au groupe dirigé par Carlo Ancelotti. Malgré tout, ils ressentent une certaine appréhension par rapport au fait que l’équipe ne fonctionne pas correctement pour le moment. De plus, les têtes pensantes madrilènes n’ont pas du tout apprécié l’image donnée mercredi soir par l’équipe face aux Dogues. Selon eux, les joueurs de Bruno Genesio ont été au-dessus des Merengues, que ce soit au niveau de l’intensité, de l’envie ou encore physiquement. Touché après cette défaite, le vestiaire du Real Madrid a « tiré la sonnette » et s’est expliqué. « Nous avons touché le fond », a d’ailleurs lâché un membre de l’équipe selon Marca. La crise couve à Madrid.