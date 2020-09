Aleksey Miranchuk signe à l'Atalanta

Au Lokomotiv Moscou depuis toujours, le milieu offensif international russe Aleksey Miranchuk, 24 ans, a choisi de poursuivre sa carrière en Italie, où l'Atalanta lui a offert un contrat de 5 ans.

Le troisième du dernier exercice de Serie A et quart de finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions a déboursé 14,5 millions d'euros pour s'attacher les services du gaucher aux 25 sélections (5 buts).

Il post che stavate aspettando 😎 добро пожаловать, Aleksej #Miranchuk! 🇷🇺👋🏼



The post you've been waiting for 😉 #WelcomeMiranchuk! 🖤💙

⠀#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ylRCOfv27R