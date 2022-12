CdM 2022, Allemagne : Bastian Schweinsteiger achève Hansi Flick en face-à-face

Présent sur les ondes d'ARD dans son rôle de consultant, Bastian Schweinsteiger n'a pas hésité à tancer Hansi Flick après la rencontre, certes, gagnée contre le Costa Rica (4-2) mais synonyme d'élimination dans le Mondial 2022. Si le sélectionneur de l'Allemagne a tenté de justifier le désastre des siens, l'ancien milieu du Bayern Munich n'y est, lui, pas allé par quatre chemins.

La suite après cette publicité

«Nous avons encaissé cinq buts lors de ce Mondial. Depuis l’Euro 2016, nous avons toujours encaissé un but. Si vous ne défendez pas bien, vous ne progresserez pas et ne gagnerez pas, c’est ce que je veux dire», a ainsi envoyé Schweinsteiger. Une attaque directe pour laquelle l'ancien tacticien du Bayern a tenté de se défendre. «Oui, c’est vrai. On a marqué des buts, on a fait des erreurs. Que l'équipe ne soit pas en feu, je ne le vois pas. Elle en avait envie. Surtout en première période, il y a certainement eu une petite déception après les occasions manquées», rétorquait ainsi le coach de 57 ans. Ambiance...