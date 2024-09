La sortie forte du président de la FFF sur l’avenir de Didier Deschamps

Balayée, vendredi soir, par l’Italie dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations, l’équipe de France continue de décevoir après un Euro 2024 mitigé malgré un parcours honorable (demi-finale). Une chose est sûre, les Bleus ne parviennent plus à enflammer les foules et la nouvelle copie maussade rendue face à la Nazionale ne fait que renforcer ce sentiment. De quoi fragiliser Didier Deschamps, récemment conforté ? Rien est moins sûr. Dans un entretien accordé au Figaro (ndlr, réalisé avant le match face à l’Italie), le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, s’est exprimé sur le futur du sélectionneur français. Et l’ancien technicien marseillais est loin d’être inquiété.

«Il a un contrat jusqu’en 2026, il remplit les objectifs et donne satisfaction», a notamment déclaré celui qui décrit DD comme le «plus grand sélectionneur de l’histoire de l’équipe de France». Et de conclure : «chaque chose en son temps. Ce n’est pas mon état de réflexion. La question du moment, et j’ai aimé ce mot de Didier Deschamps, de réoxygéner l’équipe. Cette réoxygénation, c’est la volonté de Didier Deschamps et je la partage. Je pense qu’il va se servir de cette Ligue des nations pour préparer notre objectif majeur, la Coupe du monde 2026. On est en train de bâtir l’équipe pour que les Bleus soient au rendez-vous aux États-Unis». Une réaction est, malgré tout, attendue dès lundi contre la Belgique…