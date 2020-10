France-Portugal : les notes du match

Rui Patricio (6) : première période assez calme pour le portier portugais. Hormis une première intervention tranquille dans les airs (7e) et quelques relances assurées au pied, il s’est montré fiable en deuxième mi-temps sur une frappe de Griezmann (33e). Le gardien de Wolverhampton a été serein en deuxième période, avec une main gauche très ferme devant Mbappé (47e) et de la vigilance sur un tir de Pogba (77e).

Nelson Semedo (6,5) : le latéral droit a réussi un premier acte de qualité, avec beaucoup d’activité, plusieurs débordements (11e, 73e) et un centre tir (26e). Sûr défensivement par ailleurs avec une récupération précieuse (39e) et des interventions pour éloigner le danger (42e, 70e).

Raphaël Guerreiro (5) : l’ancien Lorientais a plutôt assuré sur le plan défensif, mais s’est parfois montré brouillon balle au pied et dans sa relation avec João Félix. À signaler un joli geste technique pour une passe en retrait pour Dias (39e) et un excellent centre à destination de CR7 (50e). Remplacé par João Cancelo (88e) .

Danilo (5,5) : la sentinelle recrutée par le Paris SG dans les dernières heures du mercato a été présente au rendez-vous. Pas mal de ballons grattés (7e, 11e, 36e), des orientations propres pied droit et pied gauche, de la puissance et des anticipations, le milieu a fait l’étalage de ses qualités. Avec en prime une intervention en patron sur Mbappé (30e) et un contre sur une frappe de Rabiot (45e +1). Un début de deuxième période plus compliqué et laborieux, avec néanmoins un retour décisif dans ses six mètres (81e).