Inter Miami : Lionel Messi est triste

Gros coup dur pour l’Inter Miami. Durant le week-end, la franchise de Major League Soccer a été éliminée d’entrée par Atlanta United lors des playoffs. Un véritable fiasco pour la formation de Tata Martino, qui avait de grandes ambitions. Touché et «déprimé» après cet échec selon Relevo, Lionel Messi (37 ans) est sorti du silence sur son compte Instagram.

«Une saison s’est terminée au cours de laquelle nous avons continué à grandir en tant que club et, même si nous n’avons pas atteint certains objectifs, nous en voulons plus. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés et soutenus. Maintenant, nous allons nous préparer à revenir plus forts l’année prochaine.» De quoi mettre aussi un terme aux spéculations concernant son avenir.