MLS : Messi et l’Inter Miami éliminés d’entrée par Atlanta United

Fiasco total en Floride. Premier de la saison régulière avec un bilan record de 74 points, l’Inter Miami faisait office de grand favori pour ces playoffs, mais s’est finalement fait sortir au premier tour par Atlanta United (9e de la Conférence Est). Dans la nuit de samedi à dimanche, les coéquipiers de Lionel Messi et Luis Suarez se sont inclinés (2-3) dans le troisième et dernier match de leur série face à Atlanta au Chase Stadium, une défaite synonyme d’élimination.

Malgré une ouverture du score assez tôt dans la rencontre de Matias Rojas (1-0, 17e), les Floridiens se sont rapidement fait remonter avec une égalisation express de Jamal Thiaré (1-1, 19e). Quatre minutes seulement après le premier but de Miami, Atlanta reprenait déjà l’avantage par l’intermédiaire de son attaquant sénégalais une fois de plus (1-2, 21e). Si Lionel Messi pensait sûrement avoir fait le plus dur en égalisant de la tête peu après la demi-heure de jeu (2-2, 65e). C’est finalement la franchise géorgienne qui va prendre le meilleur grâce à une réalisation de Bartosz Slisz (2-3, 76e). La Pulga devra donc attendre encore une saison supplémentaire pour remporter son premier titre aux États-Unis.