Bernardo Silva monte à son tour au créneau contre la FIFA et l’UEFA

La vague de protestations contre les instances mondiales s’intensifie à mesure que les heures s’égrènent ! Avec les nouveaux formats à venir des Coupes européennes et de la Coupe du monde des clubs, qui passe à 32 équipes et qui se déroulera aux États-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet 2025, le calendrier va s’alourdir encore plus. Conséquence, les observateurs se questionnent et les principaux concernés s’opposent à l’accumulation des rencontres, constituant un véritable danger pour la santé des joueurs. Actuellement convoqué avec la Belgique dans le cadre de la Ligue des Nations, Kevin de Bruyne, impacté par cette situation alarmante, a tapé du poing sur la table en se montrant très critique à l’égard de la FIFA et de l’UEFA. Dans la foulée, son coéquipier à Manchester City, Bernardo Silva, a remis le couvert auprès du média lusitanien Record.

«Nous venons d’apprendre que nous n’aurons qu’un jour de repos avant notre match de League Cup (contre Watford le 24 septembre, soit deux jours après le choc de Premier League face à Arsenal, ndlr). Nous allons probablement jouer tous les trois jours pendant des mois. C’est absolument absurde. En Ligue des Champions, si tu ne te qualifies pas pour les 8es de finale, tu dois encore jouer deux matchs de plus… Je passe très peu de temps avec ma famille et mes amis. Le nombre de matchs auxquels nous sommes soumis est absolument absurde», a pesté l’international portugais. Reste à savoir si les instances mondiales trouveront un compromis dans un futur proche afin d’apaiser les tensions.