Revivez le match nul entre la France U21 et la Norvège U21 !

Fin de ce live commenté !

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi lors de cette rencontre. On se retrouve dés demain à 17h pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 entre le Qatar et l'Équateur. Bonne soirée.

Homme du match : Amine Adli

Principale menace française avec Michael Olise, le joueur du Bayer Leverkusen a semé la zizanie aussi bien à gauche et à droite. Seul buteur tricolore, il a obtenu de nombreuses opportunités.

Fin du match !

La France se fait accrocher par la Norvège suite à l'égalisation de Johan Hove (83e) qui a répondu à Amine Adli (17e). Scénario cruel pour les Bleuets qui n'ont jamais réussi à se mettre à l'abri.

90e +3 : Joris Chotard est sanctionné pour une faute sur la gauche à 25 mètres de ses buts sur Tobias Christensen.

90e +2 : déboulé sur la gauche de Quentin Merlin qui centre fort devant le but de la Norvège. Le ballon termine dans les gants de Kristoffer Klaesson.

Temps additionnel : 3 minutes

90e : Khéphren Thuram est averti pour une faute dans le camp norvégien sur Johan Hove.

90e : Rayan Cherki décale sur la droite de la surface Michael Olise qui centre fort en retrait devant le but sans trouver preneur.

89e : remontée de balle de Khéphren Thuram qui se présente dans l'axe et arme à 25 mètres des cages. Le ballon est capté par Kristoffer Klaesson.

88e : coup franc axial de Rayan Cherki à 25 mètres des cages dont le tir s'envole vers les tribunes.

87e : remuant dans l'axe, Rayan Cherki obtient un coup franc à 25 mètres des cages suite à une faute d'Henrik Heggheim.

87e : faute de Christos Zafeiris dans le camp français sur Khéphren Thuram. Coup franc pour la France.

85e : les Bleuets tentent de remettre un coup d'accélérateur dans ce match et remettent le pied sur le ballon. La Norvège se met à presser haut.

84e : la France se fait surprendre sur l'une des rares tentatives norvégiennes. Coup dur pour les Bleuets qui ont outrageusement dominé sans se mettre à l'abri.

Johan Hove égalise ! (1-1, 83e)

Dans l'axe devant la surface, Christos Zafeiris transmet pour Johan Hove qui se présente devant Lucas Chevalier et conclut d'un tir à croisé à ras de terre vers la gauche du but.

82e : Khéphren Thuram transmet sur la gauche de la surface pour Adrien Truffert qui s'écroule au contact de Kristian Arnstad. Pas de faute selon l'arbitre.

81e : long ballon en profondeur vers la droite de la surface française pour Seedy Jatta. Sorti des buts, Lucas Chevalier capte la sphère.

80e : le rythme est retombé depuis quelques minutes. La Norvège ne parvient pas à en profiter.

79e : la France continue de conserver outrageusement le ballon face à une équipe de Norvège qui ne parvient pas à réagir.

78e : nouveau changement français avec Castello Lukeba qui entre en lieu et place de Benoît Badiashile.

77e : Emil Konradsen Ceide est remplacé par Seedy Jatta tandis que Fredrik Oppegard a pris la place de Sebastian Sebulonsen.

76e : parti de la droite, Michael Olise revient vers l'axe et se présente devant la surface et arme un tir enroulé sous la barre qui termine dans les gants de Kristoffer Klaesson.

75e : joli passe vers l'aile droite et Michael Olise. Il est devancé par Sebastian Sebulonsen qui dévie en touche de la tête.

74e : trouvé sur la droite de la surface par Joris Chotard, Malo Gusto centre fort devant le but norvégien sans trouver preneur.

73e : faute dans le camp français sur Malo Gusto. Sebastian Sebulonsen est sanctionné.

71e : dans l'axe, Rayan Cherki fait des différences et porte le ballon vers l'entrée de la surface. Il déclenche un tir écrasé qui termine dans les gants de Kristoffer Klaesson.

70e : joli ballon vers la gauche de la surface française pour Erik Botheim mais Malo Gusto intervient et éloigne le danger.

69e : gros travail de pressing pour la France qui évolue haut dans le camp norvégien. Les visiteurs ont du mal dans la relance.

68e : Rayan Cherki, Quentin Merlin et Joris Chotard remplacent Manu Koné, Amine Gouiri et Amine Adli pour la fin de rencontre.

66e : cela semble terminé pour Manu Koné qui se dirige vers le bord du terrain. Rayan Cherki se prépare au bord du terrain.

65e : Manu Koné reste au sol dans le rond central. Le milieu de terrain reçoit des soins.

64e : la France continue de tenir le ballon dans sa moitié de terrain et prive la Norvège de la sphère.

63e : Osame Sahraoui remplace Noah Jean Holm pour la fin de rencontre.

61e : Khéphren Thuram, Malo Gusto et Arnaud Kalimuendo remplacent Maxence Caqueret, Mohamed Simakan et Elye Wahi pour la fin de match.

60e : long ballon vers la gauche de la surface française pour Erik Botheim. Ce dernier est sanctionné pour une main.

59e : sur le bord du terrain, Elye Wahi, Malo Gusto et Khephren Thuram se préparent à rentrer pour les Bleuets.

58e : faute de Maxence Caqueret au milieu du terrain sur Johan Hove. Coup franc pour la Norvège.

57e : récupération haute d'Adrien Truffert qui se présente sur la gauche devant la surface et arme un tir qui est contré avant de finir dans les gants de Kristoffer Klaesson.

56e : Bien trouvé sur la droite de la surface, Michael Olise provoque et talonne pour Pierre Kalulu dont le tir dans un angle fermé est contré en corner.

55e : nouvelle longue phase de possession sur le terrain pour la France qui prend le temps de s'organiser dans le camp adverse.

54e : faute de Kristian Arnstad au niveau de la ligne médiane sur Manu Koné. Coup franc vite joué pour la France.

53e : sur la droite de la surface norvégienne, Manu Koné combine avec Amine Gouiri mais le premier cité manque sa dernière remise.

52e : coup franc axial joué par Amine Gouiri dont le tir passe au-dessus de la lucarne droite de Kristoffer Klaesson.

51e | Arnaud Kalimuendo tombe sur Kristoffer Klaesson !

Michael Olise lance sur la droite de la surface Arnaud Kalimuendo qui s'essaye à une frappe dans un angle fermé. Son tir est repoussé par Kristoffer Klaesson.

50e : comme en première période, la Norvège est acculée et ne parvient pas à s'extraire de son camp.

49e : déboulé sur la gauche d'Amine Adli qui rentre dans la surface et centre fort devant le but. Il est contré en corner.

48e : depuis la reprise du jeu, la France maintient le danger dans le camp norvégien. Les Bleuets prennent le temps de construire.

47e : Michael Olise transmet sur la droite de la surface pour Maxence Caqueret dont le tir est contré par Ole Martin Kolskogen.

46e : à la pause, Tobias Christensen a remplacé Warren Kamanzi pour La Norvège. Pas de changement pour la France.

C'est reparti !

Le coup de sifflet est donné dans cette seconde période et la France engage face à la Norvège.

Mi-temps

Solide première période de la France qui mène 1-0 contre la Norvège après un but d'Amine Adli (17e). Les Bleuets n'ont néanmoins pas réussi à se mettre à l'abri.

U21: Det er pause i Caen. Frankrike leder 1-0. Christos Zafeiris var nærmest scoring for Norge.

Temps additionnel : 1 minute

45e | Michael Olise sur le poteau !

Amine Adli remise en retrait plein axe devant la surface pour Michael Olise qui enroule une lourde frappe vers la droite du but. Sa tentative termine sur le poteau gauche.

45e | Maxence Caqueret sur la droite !

Bien décalé dans l'axe devant la surface, Maxence Caqueret arme un tir puissant vers la droite du but. Kristoffer Klaesson repousse des poings.

44e : Amine Adli lance sur la droite Arnaud Kalimuendo en profondeur mais le ballon est dégagé en touche par Warren Kamanzi.

43e : sur la gauche, Emil Konradsen Ceide provoque et tente de rentrer dans la surface. Il se heurte à Pierre Kalulu qui vient contrer en corner.

42e : centre vicieux d'Amine Gouiri sur la gauche devant la surface vers le second poteau. Pierre Kalulu se jette mais il est trop court de peu.

41e : joli une-deux entre Amine Adli et Arnaud Kalimuendo sur la gauche de la surface norvégienne. Le tir du premier cité est contré en corner.

40e : coup franc sur la droite d'Amine Adli vers la gauche de la surface et Arnaud Kalimuendo. Le ballon file directement en sortie de but.

39e : percée sur la droite d'Amine Adli qui provoque et obtient un coup franc à 25 mètres du cadre.

38e : sur la droite, Amine Adli déboule et tente de rentrer dans la surface. Il se heurte à Warren Kamanzi qui vient contrer en corner.

37e : faute de Benoît Badiashile au niveau de la ligne médiane sur Johan Hove. Coup franc pour la Norvège.

35e | La frappe enroulée de Christos Zafeiris !

Devant sa surface, Adrien Truffert se fait subtiliser le ballon par Johan Hove. Cela profite à Christos Zafeiris qui rentre sur la droite de la surface et enroule un tir vers la gauche du but. Lucas Chevalier détourne en corner.

35e : long coup franc vers la droite de la surface française pour Noah Jean Holm. Son tir se dérobe sur la gauche.

34e : faute dans le rond central sur Noah Jean Holm de la part de Manu Koné. L'ancien Toulousain est sanctionné.

33e : sur la gauche, Amine Adli combine avec Amine Gouiri et transmet vers la droite de la surface pour Arnaud Kalimuendo. Le tir de ce dernier dans un angle fermé est contré en corner.

32e : Kristian Arnstad décale sur la gauche Emil Konradsen Ceide. Ce dernier rentre dans la surface en provoque et arme un tir qui est contré.

30e : récupération haute de Maxence Caqueret qui lance sur la droite Amine Adli. Ce dernier combine avec Arnaud Kalimuendo et se projette dans la surface. C'est trop appuyé et le ballon file en sortie de but.

29e : Mohamed Simakan est sanctionné pour une faute au milieu du terrain sur Christos Zafeiris.

28e : la France ne baisse pas le pied et continue de laisser la Norvège à distance de son but.

27e : Maxence Caqueret ouvre le jeu sur la gauche de la surface pour Arnaud Kalimuendo mais Henrik Heggheim intervient. Il contre vers l'entrée de la surface et se reprend suite au pressing d'Amine Gouiri.

25e : Amine Adli transmet sur l'aile droite pour Michael Olise qui recherche en profondeur Pierre Kalulu sur la droite de la surface. La passe mal assurée est captée par Kristoffer Klaesson.

24e : Aaron Kiil Olsen remplace Ole Martin Kolskogen pour la suite de ce match.

23e : petit pépin pour Ole Martin Kolskogen qui reçoit des soins et devrait sortir sur blessure.

22e | Amine Adli sur la droite !

Trouvé dans l'axe, Amine Gouiri se présente vers la surface norvégienne mais se heurte au retard d'Henrikh Heggheim. Le ballon revient sur Amine Adli dont le tir croisé de ce dernier passe à droite du but.

21e : lancé dans le couloir droit, Sebastian Sebulonsen centre fort vers la surface. Bien placé, Mohamed Simakan éloigne le danger.

20e : la relance norvégienne est compliquée. La France évolue très haut et neutralise son adversaire.

19e : pas de relâchement pour la France qui continue d'évoluer haut et tente d'aller chercher un deuxième but.

18e : à force de dominer, la France prend les devants logiquement dans ce match. La Norvège court après le score.

Amine Adli ouvre le score ! (1-0, 17e)

Centre sur la droite de Manu Koné vers le point de penalty. Dos au but, Amine Adli remise pour Michael Olise qui lui redonne sur la droite de la surface. A bout portant, Amine Adli crucifie Kristoffer Klaesson.

16e : la France monopolise le ballon avec une longue séquence de possession. Les Bleuets font parler leur supériorité technique.

15e : sur la gauche, Emil Konradsen Ceide est lancé par Christos Zafeiris et tente de renter dans la surface. Il s'empale sur Manu Koné.

14e : la France exploite bien la largeur et s'installe de plus en plus dans le camp norvégien. Les Scandinaves sont passifs.

13e : Amine Adli transmet sur la droite de la surface pour Michael Olise qui arme un tir et se voit contrer de justesse par la défense norvégienne.

12e : Michael Olise met sur orbite sur la droite Arnaud Kalimuendo qui déboule mais se voit accompagner en sortie de but par Ole Martin Kolskogen.

11e : entame intéressante de la part de la France qui propose un fort pressing et s'impose dans le camp de la Norvège. Les visiteurs sont assez passifs.

10e : sur la gauche, Amine Adli provoque et tente de combiner avec Manu Koné. Le ballon est récupéré par Henrik Heggheim qui dégage le danger.

8e : entre les lignes plein axe, Maxence Caqueret provoque et combine avec Amine Gouiri. Finalement, la dernière transmission ratée permet à la Norvège de se dégager via Warren Kamanzi.

7e : déboulé sur la gauche d'Amine Adli qui centre fort vers la surface norvégienne. De la tête, Henrik Heggheim éloigne le danger.

6e : petite faute de Johan Hove au milieu du terrain sur Amine Adli. Coup franc pour la France.

5e : entame solide de la France qui presse haut et perturbe bien la relance de la Norvège. Les Bleuets sont bien organisés.

4e : nouveau débordement sur la droite de Pierre Kalulu qui centre fort vers le but norvégien. Le danger est éloigné par Kristoffer Klaesson.

3e | Michael Olise tout proche !

Amine Gouiri provoque entre les lignes et décale sur la droite de la surface Michael Olise. Ce dernier enroule une belle frappe qui passe à gauche du but.

2e | La reprise d'Amine Adli !

Sur la droite, Michael Olise lance parfaitement Pierre Kalulu qui déboule et centre en retrait devant le but. Il trouve Amine Adli dont le tir est contré par Sebastian Sebulonsen.

1re : joli centre sur la droite de Johan Hove vers le second poteau. Emil Konradsen Ceide contrôle mais doit jouer en retrait.

C'est parti dans ce match !

Le coup de sifflet est donné dans cette rencontre et la Norvège lance les hostilités face à la France. Les Scandinaves tentent de construire.

20h58 : c'est au tour de la France avec la Marseillaise.

20h56 : place aux hymnes et on débute avec l'hymne norvégien Ja, vi elsker dette landet (Oui, nous aimons ce pays).

20h54 : les deux équipes quittent le tunnel et foulent la pelouse. La Norvège joue en blanc et la France évolue en bleu.

20h55 | Noah Jean Holm, le Rémois

Arrivé cet été de Rosenborg, l'attaquant de 21 ans n'a disputé que six bouts de matches avec les Champenois. Appelé en sélection, il tentera de tirer son épingle du jeu contre la France.

Information about the Noah Jean Holm loan-deal to @StadeDeReims:

- The loan fee is around €1,2m.

- Reims are obligated to make the transfer permanent if they stay in Ligue 1 next season. This fee is reportedly set to be €4m.

- 15% of his next transfer will go to Rosenborg. pic.twitter.com/6JO1AB76zj — Norwegian Scout (@NorwegianScout_) September 2, 2022

20h50 | Michael Olise, la pépite quadrinationale

Pouvant représenter aussi l'Algérie, l'Angleterre et le Nigéria, le joueur de Crystal Palace débute avec les Bleuets pour ce match. Devant trouver sa place dans ce groupe, il tentera de bien exploiter cette convocation.

20h45 | Deux équipes qui se reverront

Placés dans le groupe D avec la Suisse et l'Italie, la France et la Norvège s'affronteront lors de l'Euro U21. Les deux équipes pourront déjà se jauger à quelques mois de la compétition.

20h40 | La Norvège veut rebondir

Dominée par l'Espagne (3-0) après une victoire contre la Suisse (3-2) lors de la dernière trêve internationale, la Norvège veut relever la tête après ce terrible revers. Les Scandinaves restent malgré tout sur une bonne dynamique globale.

20h35 | La France pour continuer ainsi

Qualifiée pour l'Euro U21 2023, la France sort d'une victoire contre l'Allemagne (1-0) et d'un match nul face à la Belgique (2-2). Les Bleuets restent invaincus avec cette génération et tenteront de poursuivre face à la Norvège.

20h30 | La feuille de match

Espoirs : la feuille de match de France-Norvège dernier rendez-vous de l'année pour les hommes de Sylvain Ripoll. Coup d'envoi 21h00 au stade Michel-d'Ornano à Caen

20h20 | Le onze de la Norvège

De son côté, la Norvège opte pour un 4-4-2 avec Kristoffer Klaesson comme dernier rempart. Devant lui, Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Martin Ole Kolskogen et Warren Kamanzi forment la défense. Au milieu de terrain, on retrouve Christos Zafeiris et Kristian Arnstad alors que Johan Hove et Emil Konradsen Ceide occupent les ailes. Devant, Noah Jean Holm et Erik Botheim sont associés en attaque.

Se hvem som starter når U21-landslaget møter Frankrike kl. 21.00.

20h10 | Le onze de la France

A domicile, les Bleuets optent pour un 4-2-3-1 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Pierre Kalulu, Mohamed Simakan, Benoît Badiashile et Adrien Truffert. Le double pivot est assuré par Maxence Caqueret et Manu Koné. Seul en pointe, Arnaud Kalimuendo est soutenu par Amine Adli, Michael Olise et Amine Gouiri.

Le 1️⃣1️⃣ des Bleuets pour débuter face à la Norvège 👊



Le 1️⃣1️⃣ des Bleuets pour débuter face à la Norvège 👊

Coup d'envoi à 21h00

20h | Bienvenue au Stade Michel d'Ornano !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du match amical entre la France U21 et la Norvège U21. Le coup d'envoi est prévu pour 21h au Stade Michel d'Ornano de Caen.