Le FC Barcelone est fou de rage !

Petit retour sur terre pour le FC Barcelone, dimanche soir. Sur la pelouse d’Anoeta, stade où les Catalans ont toujours du mal, les troupes d’Hansi Flick se sont inclinées 1-0, mettant fin à une superbe série de victoires. Une défaite en terres basques marquée par la polémique, avec un but annulé à Robert Lewandowski peu avant le quart d’heure de jeu. Le Polonais était effectivement en situation de hors-jeu…

Sauf que la VAR a tracé la ligne du hors-jeu à partir du pied de… Nayef Aguerd, défenseur de la Real Sociedad, et non de Robert Lewandowski. C’est donc le pied du défenseur marocain qui a été pris en compte, et non celui du Polonais. Une grosse erreur de la technologie qui détecte automatiquement les positions de hors-jeu donc, et qui suscite logiquement de vives réactions.

Les Catalans l’ont mauvaise

« La Liga devrait revoir les images. Ce serait grave qu’un but valable soit annulé », a lancé Marc Casado. « S’il y a eu une erreur aussi évidente et grave, il faut une enquête », a pour sa part lancé le gardien Iñaki Peña. Pourtant très calme d’habitude, Hansi Flick était aussi très énervé. A la pause, l’Allemand est allé voir l’arbitre Guillermo Cuadra Fernández pour lui demander des explications. Les caméras de la TV espagnole ont pu filmer la réponse de l’arbitre : « pour toi ce n’est pas hors-jeu car c’est contre ton équipe… Si la VAR dit que c’est hors-jeu, pourquoi est-ce qu’on inventerait un hors-jeu ? ».

Xavier Estrada Fernández, ancien arbitre de Liga, a pourtant donné raison au Barça sur le plateau de Esport3 : « c’est inexplicable, inédit. Le président du Barça doit se plaindre, c’est le jour pour défendre les intérêts du club et l’intégrité de la compétition ». Raphinha lui a pris ça sur le ton de l’humour, publiant une photo de l’action de Lewandowski sur le hors-jeu, avec une autre photo de souliers particulièrement longs. Autant dire que le sujet va continuer de faire parler ces prochaines heures à Barcelone…