OM : la franche mise au point de Roberto De Zerbi sur Enzo Sternal

Présent en conférence de presse avant de défier le LOSC dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, Roberto De Zerbi a été interrogé sur le cas Enzo Sternal, en partance pour Anderlecht. L’occasion pour le technicien italien de justifier l’utilisation du jeune marseillais de 17 ans. «Je ne l’ai pas utilisé beaucoup car il y avait des joueurs meilleurs que lui comme Greenwood, Maupay, Wahi et je me base sur ce que je vois sur le terrain. Je me concentre que sur le terrain et si le terrain me donne des réponses, j’agis en fonction», a tout d’abord assuré RDZ.

La suite après cette publicité

Avant d’ajouter : «je ne me concentre que sur ça. Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. S’il n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas. Ça me fait plaisir que vous soyez intéressé par Sternal. En ce qui concerne les ailiers, les autres sont plus prêts que lui. Les joueurs doivent avoir de la patience et attendre leur tour, progresser. Je suis l’un des entraîneurs en Europe qui fait plus jouer les jeunes. L’objectif, ce sont les résultats. Si un jeune doit jouer à la place de Rabiot, il jouera. C’est clair pour tout le monde». Voilà qui est dit !