Manchester City : la masterclass cinq étoiles de Kevin De Bruyne enflamme l'Angleterre

«Kevin is back». En conférence de presse hier après la large victoire face à Manchester United (4-1), Pep Guardiola a encensé Kevin De Bruyne. Il faut dire que le Belge a livré une prestation XXL à l'Etihad Stadium. Auteur d'un doublé, il a permis à son équipe de vite mener au score. À cela, il faut ajouter une passe décisive à destination de Riyad Mahrez. Au four et au moulin hier, KDB a été élu homme du match par la Rédaction FM qui lui a attribué la note de 9.

Idem pour le Manchester Evening News qui lui a donné 9, tout comme Mahrez et Grealish. «Deux buts, une passe décisive et des poussées de profondeur que United ne pouvait tout simplement pas gérer». Tout à fait brillant, a écrit le média anglais. Même chose pour Skysports qui a parlé d'une masterclass du joueur de Manchester City. «Avec le brassard, il a apporté une contribution de vrai capitaine après seulement cinq minutes, en inscrivant son 50e but en Premier League pour déclencher ce 50e derby de Manchester en Premier League».

De Bruyne a conquis tout le monde

Le média britannique a ajouté : «le Belge a influencé le jeu là où on compte vraiment lui, alors qu'il a marqué onze buts en onze matches de championnat à domicile cette saison. Il a délivré une assist à Mahrez pour conclure sa masterclass avant de sortir à la 80e». Plusieurs consultants ont également encensé De Bruyne à l'image de Roy Keane. La légende de Manchester United, qui a détruit les Red Devils, a été conquise par le Belge.

«Il restera dans les annales de la Premier League comme étant l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Vous payeriez pour voir Kevin De Bruyne. C'est un joueur avec une attitude parfaite. Des buts, des passes décisives et des passes clés... c'est un joueur brillant. Il suffit de voir ses statistiques pour comprendre qu'il est fantastique». Pep Guardiola a aussi eu des mots pour son joueur, excellent hier.

La fierté de Guardiola

«Kevin is back. Après ses blessures, il avait du mal à retrouver le rythme. Maintenant, il marque des buts, il monte en puissance. Vous savez, je lui parle tous les jours et je lui dis qu'il ne doit pas que se concentrer sur ses passes décisives. Il doit gagner des matchs également par ses buts. Et j'ai l'impression qu'il m'a écouté cette saison. J'espère qu'il pourra rester en forme. C'est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il court et travaille dur. Je suis si fier de ce gars».

Un gars qui est resté plutôt sobre au moment d'évoquer cette victoire face à la presse. «Il faut prendre match par match, Liverpool a gagné samedi et nous leur avons répondu de la meilleure des façons. Parfois, le résultat n'est pas au rendez-vous, mais nous jouons toujours bien et nous nous battrons jusqu'à la fin de la saison». Avec un Kevin De Bruyne a un tel niveau, Manchester City a une arme redoutable pour s'offrir une fin de saison de rêve.