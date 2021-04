Le 4ème maillot de l'OL débarque sur Fifa 21 !

En février dernier, l'Olympique Lyonnais proposait à ses supporters de voter pour le 4ème maillot du club sur le jeu vidéo Fifa 21 et les résultats sont tombés. C'est le maillot Rio qui sera disponible sur le jeu vidéo football de référence grâce à une collaboration avec adidas et EA Sports.

La suite après cette publicité

🆕👕🎮

Pour célébrer l'histoire d'amour entre l'OL et le Brésil, nous lançons, en collaboration avec @adidasfootball & @EASPORTSFIFA notre 4ème maillot digital "RIO" sur FIFA 21.



👉 Disponible à 19h dans #FUT21 (via le défi création d’équipe) pic.twitter.com/GimAI22XYT — Olympique Lyonnais (@OL) April 28, 2021

Fort de son histoire avec le pays le plus titré au niveau mondial suite aux passages de véritables légendes du club comme l'actuel directeur sportif, Juninho, ou encore Cris et Fred, l'Olympique Lyonnais dévoile aujourd'hui le maillot Rio qui fait référence au fameux carnaval de Rio connu pour être l'une des fêtes les plus populaires du monde.

« Avec son ADN festif, le maillot arbore un panache de plumes en référence au carnaval annuel de RIO, ville native de Bruno GUIMARAES, milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Un lion, symbole emblématique de l’Olympique Lyonnais, est dissimulé entre le logo adidas et celui du club », indique le communiqué de presse du club annonçant l'arrivée de ce maillot rouge et bleu réalisé par Pierre Notton allias @nottongraphic.

Depuis quelques années, les clubs n'hésitent pas à développer leur image de marque en collaborant avec d'autres univers tels que celui du jeu-vidéo comme on a pu le voir avec l'arrivée de nombreux clubs et même de Neymar sur Fortnite par exemple. « Ce projet qui mêle à la fois design, culture et jeu vidéo met à l’honneur un savoir-faire local au service de notre dynamique de développement à l’international, notamment au Brésil », indique Harry Moyal, directeur général adjoint en charge de la Stratégie, des Contenus et de la Data Science Football et Business.

Cette création sera disponible dès ce mercredi 28 avril à 19h dans le mode FIFA ULTIMATE TEAM du jeu vidéo de football FIFA 21. Supporters Lyonnais, à vos manettes !