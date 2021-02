L'OL propose un vote pour le 4ème maillot du club sur Fifa 21 !

Le club Rhodanien célèbre sa relation particulière avec le Brésil en proposant à ses supporters de voter pour le 4ème maillot du club sur le jeu vidéo Fifa 21 grâce à une collaboration avec adidas et EA Sports.

Pour célébrer la relation entre le Brésil et l’OL, nous lançons notre 4e maillot digital en collaboration avec @adidasfootball & @easportsfifa.#TEAMOL votez pour votre maillot préféré avec le n° en commentaire jusqu’au 03.02 à 12h.

Fort de son histoire avec le pays le plus titré au niveau mondial suite aux passages de véritables légendes du club comme l'actuel directeur sportif, Juninho, ou encore Cris et Fred, l'Olympique Lyonnais dédie 4 maillots digitaux au Brésil. Parmi ces 4 maillots, les fans vont en choisir un en indiquant le numéro du maillot en commentaire.

1 : Maillot Union

Réalisé par @NajaStudio_, ce maillot est une alliance du jaune du Brésil et du blanc de l'Olympique Lyonnais.

2: Maillot Rio

Le maillot Rio fait référence au carnaval de Rio avec un design très original, conçu par @TTRNOW.

3 : Maillot Pernambouc

A nouveau réalisé par @TTRNOW, ce maillot est une fusion entre le losange brésilien que l'on retrouve sur les bracelets et le lion de l'OL. Le nom du maillot rend également hommage à l'un des meilleurs tireurs de coup-francs de l'histoire du football : Juninho Pernambucano.

4 : Maillot Etendard

@NajaStudio_ fait ici un clin d'œil au drapeau brésilien et ses étoiles.

Alors que les votes prendront fin le 3 février à 12h, l'Olympique Lyonnais ouvre peut-être la voie vers encore plus de collaboration entre le monde du jeu vidéo et celui du football, après l'arrivée de Pelé et de grands clubs de football sur Fornite !