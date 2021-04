Les nouvelles chaussures de Neymar aux couleurs de Fortnite !

C'est une fin de saison chargée qui attend Neymar puisqu'en plus d'affronter Manchester City en demi-finale de Ligue des champions et de batailler pour le titre en Ligue 1, il dévient également une icône sur Fortnite. Pour couronner le tout, le numéro 10 brésilien a eu droit à une paire spéciale aux couleurs du jeu vidéo le plus populaire du monde et il devrait la porter contre les Citizens !

Samedi dernier face à Metz déjà, Neymar évoluait avec des chaussures pour le moins originales customisées par le spécialiste @silni.art mais il ne s'agissait que d'un teaser de la paire de Future Z qui fête l'arrivée du Brésilien sur le jeu d'Epic Games. Avec cette connexion, Puma, Neymar et Fortnite profitent de la lumière des deux univers pour réaliser un coup marketing de grande envergure.

C'est donc une paire unique au monde et conçue par l'artiste français Silni que Neymar Jr. va porter pour fêter son arrivée dans la saison 6 de Fornite où il envahit le mode créatif depuis le 27 avril. Pour cette paire au design unique, le Future Z du pack Spectra a été reprise et customisée avec des tenues du passe de combat du Brésilien sur Fortnite que l'on retrouve sur les flancs extérieurs. Ainsi, on retrouve une tenue jaune/vert-bleu sur un pied, et une tenue rouge et bleue sur l'autre pour rendre hommage au Brésil et à la capitale française.

Pour les plus grands fans de Neymar Jr. et de Fortnite, il est même possible de gagner cette paire de crampons directement en jeu. Comme pour Pelé il y a quelques semaines, la Coupe Neymar JR sur Fortnite permettra à quelques heureux gagnants (le meilleur joueur par région à l'issue de la Coupe) de recevoir cette paire au design exclusif qui n'est pas mise en vente.