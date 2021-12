LdC : l'UEFA va refaire le tirage au sort des 1/8es de finale !

À force de multiplier les règles pour protéger les poids lourds de la scène européenne, l’UEFA s’est emmêlée les pinceaux. À l’occasion du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’instance dirigeante du football européen a commis trois erreurs de boules. Résultat : l’Atlético et Villarreal ont demandé des explications à l’UEFA, estimant leur tirage faussé. Face au scandale, l’UEFA a finalement accepté de refaire le tirage au sort. Du jamais vu dans l’histoire moderne de la coupe aux grandes oreilles.

« Suite à un problème technique avec le logiciel d'un prestataire de services externe qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour s'affronter, une erreur matérielle s'est produite lors du tirage au sort des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. De ce fait, le tirage a été déclaré nul et sera entièrement refait à 15h », indique l’UEFA.

