Les stars de la Seleção supplient Neymar pour son avenir

En parcourant les grands sites de sport brésiliens ces derniers mois, on devine une chose : que le retour de Neymar est attendu comme celui du grand messie. En même temps, on ne reste pas vraiment indifférent devant un tel joueur, meilleur buteur de la meilleure sélection de l’histoire du football (79 buts, juste devant Pelé et ses 77, ndlr), capitaine, et idole de tellement de Brésiliens. Aujourd’hui au pays, concevoir l’avenir et la Coupe du Monde 2026 sans Neymar n’est même pas une option, et les récentes sorties d’anciennes gloires brésiliennes, comme d’actuels internationaux, disent encore beaucoup de son envergure.

Mercredi soir par exemple, Vinicius Junior a été invité à commenter l’avenir de son coéquipier en sélection : «Ney est notre idole. J’espère qu’il pourra revenir le plus tôt possible à Santos. Pour le Brésil et la sélection, c’est important d’avoir un joueur comme Ney, et encore plus à Santos, qui est sa maison, où il a joué tant de matchs… Qu’il prenne la meilleure décision de sa vie», a souhaité le Madrilène au micro de TNT Sports après la victoire des siens face à Salzburg (5-1). Pour recontextualiser, plusieurs médias brésiliens annonçaient un retour de Neymar à Santos ces derniers jours, sous réserve d’un accord avec Al-Hilal, où il est sous contrat jusqu’en juin.

Le Brésil veut le revoir au top

Mardi, c’était la star du Barça, Raphinha, qui avait tenu des propos semblables à l’égard de Neymar : «un joueur comme Neymar ne peut pas rester sans jouer. Ce qui se passe dans son club va nuire à sa condition physique. Son retour au haut niveau serait bénéfique pour lui et pour tout le monde au Brésil», avait-il confié après l’exploit du Barça face à Benfica (4-5), toujours au micro de TNT Sports. Capitaine du Brésil en l’absence de Neymar, Marquinhos a aussi émis un avis mercredi après la victoire du PSG contre Manchester City (4-2). «S’il retourne au Brésil, j’espère qu’il sera heureux. On sait tous la qualité qu’il a encore. Il peut continuer de nous aider sérieusement en sélection. »

Lors de la défaite de Santos face à Palmeiras (1-2) ce jeudi, l’attaquant brésilien Guilherme a, lui, célébré son ouverture du score en mimant une signature. Un geste qui n’avait rien à voir, selon ses mots, avec une éventuelle arrivée de Neymar à Santos, mais qui a nourri de multiples théories dans la presse. De son côté, le champion du monde 1994, Romario, a formellement invité Neymar à revenir chez lui : «jouer au Brésil est beaucoup plus difficile que jouer à l’étranger. Des clubs jouent 80 matchs en une année. Neymar a déjà 31, 32 ans et sort d’une blessure. J’espère qu’il reviendra au top pour que nous puissions avoir une équipe nationale meilleure. » Ça tombe bien, il a récemment confirmé son ambition de jouer la Coupe du Monde 2026, sa quatrième et sûrement sa dernière.