La Ligue 2 s’active pour Fradj Ben Njima

La jeune pépite tunisienne Fradj Ben Njima (19 ans) continue d’attiser les convoitises de l’autre côte de la Méditerranée. Champion de la Ligue 1 Pro la saison passée , le natif de Zaouiet Sousse est quelque peu relégué au rôle de joueur de rotation sous la houlette d’Imed Ben Younes, arrivé cet été sur le banc de l’Etoile Sportive du Sahel, et ce en raison de sa situation contractuelle, puisqu’il a refusé de prolonger son contrat à trois reprises. Mais l’intérêt venu d’Europe n’a pas baissé. Nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur notre site en août dernier, plusieurs formations françaises, belges et italiennes surveillaient l’Aigle de Carthage, international avec les U20.

La suite après cette publicité

Et à six mois de la fin de son contrat, la Ligue 2 n’est pas insensible à son profil. En effet, toujours selon nos dernières informations, des formations de l’antichambre du football français ont montré un intérêt pour l’arrière droit de 19 ans, telles que Rodez, Grenoble, Annecy et Amiens. Deux possibilités s’offrent à lui : un départ libre accepté par le club, qui pourra néanmoins négocier un pourcentage sur une future revente, ou la signature d’un pré-accord avec le club de son choix. Pouvant également évoluer sur le flanc gauche de la défense, il offrira une polyvalence non négligeable pour sa future formation. Ce qui est sûr, c’est que Ben Njima vit ses derniers mois du côté de Sousse.