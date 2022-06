Ryan Giggs n'est plus le sélectionneur du pays de Galles

Pourtant qualifié pour la prochaine Coupe du monde 2022, au Qatar, après avoir battu l'Ukraine (1-0), le pays de Galles vient d'annoncer le départ de son sélectionneur Ryan Giggs, lui qui avait pris les rênes des Dragons en 2018.

«La FAW exprime sa gratitude à Ryan Giggs pour son mandat de manager de l'équipe nationale masculine de Cymru et apprécie la décision qu'il a prise, qui est dans le meilleur intérêt du football gallois. La FAW et l'équipe nationale masculine se concentrent sur la Coupe du monde de la FIFA qui se déroulera au Qatar plus tard cette année», a expliqué la Fédération Galloise sur son site officiel.