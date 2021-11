Liverpool-Atlético : les compositions probables

Choc de cette 4e journée de phase de poules de Ligue des Champions, Liverpool accueille l'Atlético de Madrid. Les Reds, vainqueurs à l'aller au Wanda Metropolitano (2-3), ont l'occasion, en cas de succès, de valider leur qualification pour les 8es de finale. Pour l'occasion, Jürgen Klopp devrait donc sortir l'artillerie lourde et un 4-3-3 devant Alisson. Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk et Andy Robertson formeraient la défense. Jordan Henderson, Fabinho et Curtis Jones seraient à la manœuvre dans l'entrejeu. Le trio Mohamed Salah-Roberto Firmino-Sadio Mané aurait lui la mission de dynamiter la défense colchonera.

Pour répondre à ce défi de taille, et tenir la dragée haute à un entraîneur avec lequel il ne partage pas vraiment la même philosophie, Diego Simeone part pour aligner un 4-4-2 devant Jan Oblak. Kieran Trippier, Felipe, José Maria Giménez et Mario Hermoso évolueraient en défense. Koke et Rodrigo De Paul seraient alignés dans le cœur du jeu, tandis que Yannick Carrasco et Angel Correa auraient à animer les couloirs. Enfin, devant, en l'absence d'Antoine Griezmann, expulsé à l'aller, c'est la paire Luis Suarez-João Félix qui devrait démarrer.

