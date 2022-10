OL : le message de Corentin Tolisso après sa blessure

Sorti sur blessure lors de la défaite contre Rennes (2-3), Corentin Tolisso va manquer à l'OL pendant plusieurs semaines. «Les examens passés par le milieu de terrain international français ont révélé une lésion à la cuisse gauche. La durée d’indisponibilité de Corentin Tolisso sera déterminée en fonction de l’évolution clinique de sa cuisse et des soins qui lui seront prodigués par l’équipe médicale de l’OL», a précisé le club rhodanien dans un communiqué.

Après cette blessure, l'ex-milieu de terrain du Bayern Munich s'est exprimé sur les réseaux sociaux. «Malheureusement, je me retrouve une nouvelle fois blessé. Mais, JE NE LÂCHERAI PAS ET N’ABANDONNERAI JAMAIS. C’est la dure loi du sport ! Je vais continuer de travailler dur avec le staff de l’OL pour revenir le plus rapidement possible et être de nouveau à 100% !».