Real Madrid : Penélope Cruz n’est pas impressionnée par Jude Bellingham

Lauréat hier du Golden Boy 2023, Jude Bellingham (20 ans) a mis presque tout le monde d’accord au Real Madrid. Malgré son début de saison canon, l’Anglais, auteur de 15 buts et de 4 assists en 17 apparitions toutes compétitions confondues, ne compte pas encore Penélope Cruz parmi ses fans. En effet, l’actrice espagnole, grande fan du Real Madrid, a été questionnée au sujet de l’ancien joueur du BVB par un journaliste de Skysport. Sa réponse est rapportée par The Sun.

«J’ai rencontré Penélope Cruz, elle joue la femme d’Enzo Ferrari dans ce film. Croyez-le ou non, Penelope est Madrilène, a grandi à Madrid et est une grande fan du Real Madrid . Je lui ai posé des questions sur Jude Bellingham et ses débuts au Bernabéu. Vous le croirez ou pas, elle ne savait vraiment rien de lui et n’avait rien à dire. Elle doit être la seule fan du Real qui n’est pas bouleversée par ce que fait le jeune M. Bellingham là-bas. Peut-être qu’elle a été tellement immergée dans ce film qu’elle n’a pas eu le temps d’assister aux matchs.» Bellingham a encore quelques personnes à convaincre donc…