PSG : Xavi Simons fait le point sur son avenir

Avec l’officialisation de Kylian Mbappé au Real Madrid, Xavi Simons était pressenti pour incarner le futur visage de ce PSG 2024/2025. Arrivé en 2019 au club en provenance du FC Barcelone, le Néerlandais n’y a jusqu’ici disputé que 11 rencontres et ne devrait pas voir son temps de jeu s’accroître lors de la prochaine saison. Pressenti pour repartir en prêt et ne pas continuer à Paris, le joueur vient de s’exprimer sur son avenir.

Dans un entretien accordé au média néerlandais AD, le milieu offensif de 21 ans assure qu’il «ne décidera qu’après l’Euro. Je veux d’abord me concentrer pleinement sur le tournoi. La grande intensité du championnat allemand et la façon dont nous avons mis la pression m’ont permis de franchir une nouvelle étape dans mon développement. C’est la meilleure décision que j’aurais pu prendre et je suis content d’avoir osé le faire. Pour moi personnellement, ce fut une très belle saison avec la Supercoupe d’Allemagne, même si nous aurions pu faire mieux. Le PSV était également un premier choix pour moi et je suis heureux d’avoir pu aider le club à reprendre la route de la Ligue des Champions».