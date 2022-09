C4 : Villarreal arrache la victoire, la Fiorentina accrochée d'entrée, Basaksehir s'amuse

La première journée de la phase de poules débutait, ce jeudi, avec huit affiches programmées à 18h45. Ou plutôt sept... puisque la rencontre entre l'OGC Nice et Cologne est toujours en cours. La faute à de violents affrontements en marge de cette opposition et un coup d'envoi logiquement retardé. Pour le reste de ce début de soirée européenne, Villarreal a arraché la victoire contre Lech Poznan (4-3). Surpris d'entrée, les Espagnols ont d'abord renversé la tendance grâce aux réalisations de Chukwueze et Baena, auteur d'un doublé mais les visiteurs ont recollé grâce au doublé d'Ishak. Finalement, les Groguets prennent la tête du groupe C grâce à Pino, buteur dans les derniers instants. Dans cette même poule, l'Austria Vienne et l'Hapoel Beer Sheva se sont quittés dos à dos (0-0).

Dans le groupe A, le Rīgas FS est allé chercher un précieux point sur la pelouse de la Fiorentina. Malgré l'ouverture du score de la Viola grâce à Barak, les visiteurs sont revenus en fin de rencontre par l'intermédiaire d'Ilic. De son côté, Heart of Midlothian n'a rien pu faire contre la formation turque de Basaksehir (0-4). Futurs adversaires des Aiglons, les Tchèques du FC Slovácko n'ont, quant à eux, pu faire mieux qu'un match nul face au Partizan Belgrad, pourtant rapidement réduit à dix. Score final : 3-3. Enfin, Anderlecht s'est imposé d'une courte tête contre Silkeborg (1-0). Cluj a, de son côté, arraché le nul face à Ballkani (1-1).

Tous les résultats de 18h45