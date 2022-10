PSG-Maccabi Haifa : un match classé à risques de niveau 3

Cette rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le club israélien du Maccabi Haïfa à 21h, sent la poudre. Les autorités craignent des débordements en dehors du stade (dans la ville, transports...) entre les fans des deux équipes. De ce fait, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classé ce match à risque de niveau 3 sur 5. Pas moins de 1000 policiers sont mobilisés pour contenir toutes ces éventualités. Rappelons que Paris joue un match déterminant dans sa qualification pour les 8es.

Les supporters d'Haïfa sont venus en nombre, L'Équipe rapporte que 1650 personnes seront présentes dans le parcage visiteurs, sans compter ceux qui vont se fondre dans les autres tribunes, qui seront déplacés si repérés. De plus, le Collectif Ultras Paris (CUP) va soutenir la cause palestinienne avec des drapeaux, des fumigènes et des banderoles qui pourraient faire surface au Virage Auteuil. Le quotidien rapporte également que "des anciens de la tribune Boulogne" peuvent être présents. De quoi faire redoubler de vigilance le dispositif de sécurité.