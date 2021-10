EdF : la réaction à chaud de Karim Benzema

La suite après cette publicité

L’équipe de France a énormément souffert, mais elle a encore été renversante. Après avoir éliminé la Belgique sur le gong en demi-finale, les Bleus se sont défaits d’une Espagne dominatrice. Auteur du but égalisateur et élu homme du match, Karim Benzema savoure son premier trophée acquis avec la sélection nationale.

« J’avais vraiment envie de gagner un trophée avec l’équipe de France. Aujourd’hui, c’est fait. C’était vraiment un match difficile, on a montré une force de caractère. Cette équipe est très forte, on ne lâche jamais rien. Je pense que c’est le signe des grandes équipes : ne pas paniquer, patienter et attendre le bon moment, c’est ce qu’on a fait. On n’a pas baissé les bras jusqu’à la fin du match », a-t-il déclaré au micro de M6.