PSG : Xavi Simons dévoile son modèle

La suite après cette publicité

Jeune milieu de terrain néerlandais arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons (17 ans) s'est tout doucement adapté à l'équipe U19 du club de la capitale. Sous contrat jusqu'en 2022, cet élément très polyvalent s'est notamment illustré en Youth League en disputant 5 matches et en inscrivant 1 but. Des débuts intéressants que se félicite Xavi Simons dans la mini-série #MadeInParis diffusée sur PSG TV : «le PSG est un très grand club, une très belle ville. Le club a parié sur moi et j’ai aussi décidé de parier sur lui. Je voulais aussi une nouvelle aventure, je crois que c’était un bon changement et tout se passe bien. »

Ayant déjà eu l'occasion de côtoyer le groupe professionnel en septembre pour un entraînement, Xavi Simons continue sa progression et s'inspire des meilleurs joueurs du club francilien. Son modèle est d'ailleurs un historique du club de la capitale française : «je m’inspire de Marco Verratti, j’aime beaucoup sa façon de jouer. Marco est un joueur intelligent, il sait quand conduire le ballon, comment faire la bonne passe. Pour un joueur qui joue au milieu de terrain, c’est très important.»