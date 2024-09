Mercato : l’incroyable imbroglio Aaron Boupendza

C’est l’une des histoires les plus rocambolesques de ce mercato estival 2024. Libre depuis son départ de Cincinnati en MLS, Aaron Boupendza disposait de quatre offres concrètes sur la table la semaine dernière, mais n’avait pas encore fait son choix. Néanmoins, le club égyptien du Zamalek annonçait sa signature en grandes pompes à coup de montages photos. Et pour cause, puisqu’en dépit de discussions avancées entre l’ancien Bordelais et le club cairote, aucun contrat n’avait été signé et aucune visite médicale n’avait été effectuée puisque le joueur ne s’était pas rendu en Égypte.

Cinq jours après, toujours pas de photos, ni même de présentation envisagée et la raison est toute simple. Selon nos informations, Aaron Boupendza attendait son visa Schengen pour circuler librement en Europe. C’est désormais chose faite et le joueur est arrivé ce matin à Bucarest. Ce véritable globe-trotter (il a évolué en France, au Portugal, en Turquie, en Arabie Saoudite, au Qatar et plus récemment aux États-Unis) va passer sa visite médicale avant de s’engager pour deux saisons avec la formation du Rapid Bucarest. Reste à connaître la réaction du club égyptien du Zamalek, qui rappelons-le, a officialisé son arrivée la semaine dernière et qui assure avoir tous les papiers officiels nécessaires…