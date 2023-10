Bosnie U21 - France U21 : les compositions officielles

Place à une nouvelle fenêtre internationale pour l’équipe de France Espoirs. Quelques jours avant la réception de Chypre à Grenoble, les Bleuets se déplacent ce vendredi, au Stadion Grbavica de Sarajevo, afin d’y affronter la Bosnie dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2025. Après avoir débuté leur campagne par une large victoire en Slovénie (0-4), les protégés de Thierry Henry auront à cœur de confirmer leurs bonnes dispositions lors de cette fenêtre internationale. Face à la Bosnie, les Bleuets (3pts) ont en effet l’occasion de reprendre la tête du Groupe H à l’Autriche, qui compte quatre points après deux rencontres. Lanterne rouge de ce groupe, les Bosniens (0pt) ont de leur côté débuté leur campagne de qualification par deux revers face à la Slovénie (1-2) et en Autriche (2-0).

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 18h30. Pour cette première sortie de cette fenêtre internationale, Thierry Henry a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-3-3, utilisé lors du précédent rassemblement. Désormais pilier et capitaine de la sélection, Warren Zaïre-Emery est logiquement aligné dans l’entrejeu avec Johan Lepenant et Lesley Ugochukwu. Riche en talents, le secteur offensif sera quant à lui emmené par Ryan Cherki, Elye Wahi et Bradley Barcola. Enfin, de nombreux changements sont à noter en défense avec les titularisations de Kiliann Sildillia, Soungoutou Magassa, Leny Yoro et Quentin Merlin, tandis que Guillaume Restes sera bel et bien présent dans les cages.

Les compositions :

Bosnie U21 : Sahinovic – Suta, Susic, Muharemovic, Karic – Sucic, Basic – Omerovic, Buljubasic, Cavic - Bristric.

France U21 : Restes – Sildillia, Magassa, Yoro, Merlin – Ugochukwu, Zaïre-Emery, Lepenant – Cherki, Wahi, Barcola.