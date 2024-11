Plus de 180 personnes ont quitté Bordeaux depuis cet été

Ambiance morose à Bordeaux. Environ 180 personnes, joueurs professionnels, jeunes, mais également des salariés du club, sous contrat CDD ou à durée indéterminée, ont dû quitter la formation girondine depuis cet été. Pour rappel, la relégation administrative du club en 4e division française (National 2) avait été confirmée en août dernier par la DNCG. «Journée particulière et historique au Haillan avec le départ ce 5 novembre de la grande majorité des salariés touchés par le plan social. Au total, joueurs pros et jeunes du centre inclus, 180 personnes auront quitté les Girondins entre le 26 juillet et la fin novembre», écrit ainsi le quotidien régional Sud-Ouest.

«La perte du statut pro, la fermeture du centre de formation, le redressement judiciaire et le PSE ont vu 180 personnes contraintes de quitter le FCGB. C’est un drame humain et économique» commente de son côté le média WebGirondins. Sportivement, le club pointe aujourd’hui à la 12e place du groupe B de National 2, avec 10 points.