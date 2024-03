JO 2024 : Henry explique sa réponse évasive sur Benzema

Durant ce mois de mars, Thierry Henry (46 ans) a troqué son costume de sélectionneur de l’équipe de France U21 pour celui de l’équipe de France U23, qu’il mènera aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour ce rendez-vous, le champion du monde 98 pourra faire appel à 3 joueurs nés avant 2001. Intéressé par ce challenge, Karim Benzema (36 ans) est prêt à disputer le tournoi olympique. Mais Henry, déjà questionné sur le sujet, a été clair au micro de RMC Sport. «Je n’ai cité aucun joueur. Vous en citez et à chaque fois je vous dis que j’ai entendu, comme vous tous. Pas mal de joueurs ont parlé et je ne dis toujours pas de noms. Et je n’en dirai pas aujourd’hui (sourire).»

Souvent interrogé sur les stars qui pourraient jouer avec les Bleuets, Henry fait avec comme il l’a avoué. «Je peux comprendre, c’est tout à fait normal qu’on pose la question, que les gens s’interrogent. Ma réponse peut être répétitive et je m’en excuse. J’entends ce que vous entendez aussi, on verra ce qu’il se passera plus tard. Je n’ai pas à aimer ou pas aimer. Je dois respecter ce que les gens pensent, vos questions. Vous respectez aussi mes réponses. Il n’y a pas de certitudes et je suis honnête avec vous depuis lundi. Je sais, je connais les postes mais entre les oui et les non, devoir retomber sur ses pattes… Je ne sais pas encore ce qui va se passer mais j’entends comme vous les joueurs qui parlent.» Il faudra encore patienter quelques semaines…