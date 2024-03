Jérôme Rothen ne veut pas de Karim Benzema aux JO

« Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! » Karim Benzema a nourri pas mal de fantasmes en lâchant cette petite phrase à L’Équipe hier soir. Alors que l’équipe de France n’est sûre de rien (Mbappé, Griezmann, etc) pour les Jeux olympiques disputés à domicile, l’ancien Madrilène a fait porter sa candidature, lui qui évolue désormais en Arabie saoudite, du côté Al-Ittihad. Il est régulièrement critiqué par les fans de son équipe d’ailleurs malgré une ligne statistique convaincante : 9 buts et 6 passes décisives en 17 rencontres de Saudi Pro League. Néanmoins, avec les refus de certains clubs qui se profilent pour libérer leur joueur, la venue du Ballon d’Or 2022 dans l’équipe de Thierry Henry aurait fière allure. Et si Titi a ouvert la porte à l’ex-Merengue, Jérôme Rothen s’est prononcé contre. Selon le consultant RMC, le passif entre les Bleus et Benzema est trop lourd à porter.

«Je suis très clair, l’histoire est cassée avec l’équipe de France. Elle avait été cassée une première fois, ils se sont rabibochés et on a vu ce qu’il s’est passé à la Coupe du Monde. Karim est parti en Arabie saoudite et je pense que ce n’est pas un championnat qui te permet de rester au meilleur niveau. Avec tout le talent qu’il a, même son club n’était pas content de ses performances, entame le gaucher sur les ondes de la radio ce mercredi. Rien que pour ça, déjà, je ne vois pas comment il pourrait être compétitif pour être dans la liste de Thierry Henry. Parce que le but pour Thierry, ce n’est pas de prendre un nom mais de prendre des joueurs qui vont te transformer et permettre d’être beaucoup plus performant. Le niveau va être relevé et Karim n’est plus à ce niveau-là aujourd’hui. (…) On l’a vu à la CAN, tous les joueurs qui étaient en Arabie saoudite et sont venus à la CAN n’étaient pas au niveau. Et l’autre chose, c’est l’entente avec Didier Deschamps. Aujourd’hui, il est au-dessus du président de la fédération, c’est ma sensation. Donc si Thierry a envie de prendre Benzema, je pense que Didier lui dira : "Ecoute, va sur un autre nom, mais Karim laisse-le où il est."»