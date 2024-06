FC Barcelone : Joan Laporta dévoile les dessous du départ de Xavi et n’exclut pas son retour

Xavi comme coach du FC Barcelone, c’est terminé. Après deux années et demie passées au club, l’ancien milieu de terrain qui aura remporté une Liga et une Supercoupe d’Espagne lors de la saison 2022/2023 a été mis de côté au profit d’Hansi Flick. Un dossier de l’entraîneur qui aura été éprouvant pour les Blaugranas et leur président Joan Laporta. Interrogé par les médias du club catalan, le dirigeant espagnol a levé le voile sur ce qu’il s’était passé. Tout d’abord, il a tenu à remercier et féliciter Xavi pour son bilan : «Xavi a fait du bon travail. Il a repris l’équipe à un moment de difficulté maximale.» Ensuite il est entré dans le détail…

Le 27 janvier dernier, le FC Barcelone s’était incliné 5-3 contre Villarreal. Un match qui sonnait le coup de grâce pour Xavi dans une saison compliquée. Ce dernier ne se voyait pas continuer, mais il a finalement été convaincu de rester pour finir la saison. «Les choses ne se sont pas bien passées. Xavi nous a dit qu’il ne se voyait pas capable de résister à la pression. J’ai accepté que la saison soit considérée comme terminée parce que Xavi est un culé dans l’âme et qu’il valait mieux ne pas changer d’entraîneur à la mi-saison» poursuit Joan Laporta. Ce dernier a d’ailleurs été surpris du changement de discours de Xavi : «il nous dit qu’il se voit capable de faire un champion du Barça. Il y a une conférence de presse au cours de laquelle il modifie son discours et une réunion avec le directeur sportif au cours de laquelle il modifie ses demandes.»

Laporta ne ferme pas la porte à Xavi

Une séquence qui n’a pas plu à Joan Laporta : «cela me fait penser qu’un nouvel élan doit être donné pour tirer le meilleur parti de cette équipe.» Ce nouvel élan, c’est Hansi Flick qui est censé l’amener et Joan Laporta est très heureux de pouvoir compter sur l’expertise du coach allemand : «Flick se voit capable de rivaliser avec n’importe qui avec cette équipe. Cela a été décisif […] J’assume la responsabilité de la décision comme de toutes les décisions, avec mon conseil d’administration. Mais nous prenons également en compte la décision de la direction sportive. Cela nous a donné beaucoup de confiance de voir qu’il connaît l’équipe plus que nous ne le pensions.»

S’il a valorisé le choix de miser sur Hansi Flick pour l’avenir, Joan Laporta a expliqué que la fin de la collaboration avec Xavi s’était déroulée dans les règles. Cela ne ferme donc pas la porte à un retour de Xavi au FC Barcelone à l’avenir : «Xavi est une légende et son enthousiasme nous a fait prendre la décision de le ratifier. À partir du moment où il a fait ces déclarations et a substantiellement changé ses demandes, la direction sportive ne l’a pas vu clairement et j’ai le sentiment que je dois donner cette impulsion. La direction a le pouvoir de prendre ces décisions et de les rectifier avec sagesse, comme l’a également fait Xavi. Nous avons terminé de manière très élégante. Il a tenu parole, nous aussi et nous sommes parvenus à un accord. Ses portes sont ouvertes, car c’est un culé dans l’âme. Nous avons bien terminé et maintenant nous prenons le chemin pour continuer à gagner.» Une séparation sans trop de fracas donc entre Xavi et le Barça à en croire Joan Laporta.