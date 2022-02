ASSE : Loïc Perrin fait le bilan du mercato et met fin à la rumeur sur Joris Gnagnon

Lanterne rouge de Ligue 1 après 22 journées, Saint-Etienne devait profiter de ce mercato hivernal pour renforcer un effectif plus que friable et ainsi espérer réussir son opération maintien. Pour ce faire, les dirigeants stéphanois ont donc enrôlé Paul Bernardoni, Bakary Sako, Joris Gnagnon, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Falaye Sacko ou encore Enzo Crivelli. Au total, pas moins de sept recrues sont donc venues s'ajouter à la formation dirigée par Pascal Dupraz, nommé en décembre dernier à la tête de l'équipe. Invité de «Rothen s'enflamme» sur RMC, ce jeudi soir, Loïc Perrin, le nouveau coordinateur sportif de l'ASSE, a d'ailleurs tenu à faire le bilan de ce mercato stéphanois.

«Je suis très satisfait du mercato. On l'est. C'était compliqué mais c'est plus un réajustement de l'effectif. On a fait venir sept joueurs et trois nous ont quittés. On est content de ce qu'on a réalisé. On sera jugé dans les semaines à venir. Notre priorité au début était de recruter un attaquant, un milieu excentré et un défenseur central. On a fait beaucoup plus que ce qu'on devait faire car on a eu l'opportunité de le faire». Par ailleurs, le dirigeant des Verts s'est aussi exprimé sur le cas Joris Gnagnon. Alors que Le Parisien révélait que l'ancien défenseur du Séville FC était arrivé dans une forme catastrophique, Perrin a tenu a rétablir la vérité tout en reconnaissant qu'il s'agissait malgré tout d'un recrutement à risque : «il a été en méforme mais ce n'est pas ça (Quand je l'ai vu dans le vestiaire, j'ai cru que c'était un mec de la sécurité. Il était vraiment enrobé, aurait confié l'un de ses nouveaux coéquipiers sur le défenseur qui aurait pris une vingtaine de kilos, ndlr). Il n'est pas tout à fait prêt. Il a joué 90 minutes avec la réserve aujourd'hui. On sait qu'il y a des risques, c'est pour ça qu'on a pris plus de joueurs que prévu».