Nantes : négociations avancées avec Andy Delort et Nice

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, le FC Nantes et l’OGC Nice discutaient pour Andy Delort. L’attaquant international algérien qui souhaite quitter Nice dès cet hiver est très ouvert à l’idée de rejoindre le club qui s’apprête à jouer la Juventus en barrages de Ligue Europa. Si le joueur était très sollicité durant ce mercato il semble avoir une préférence pour la formation d’Antoine Kombouaré.

En effet, selon nos informations, les négociations sont très avancées entre les trois parties. Le joueur semble de plus en plus proche d’un accord avec Nantes. Même son de cloche pour son club Nice qui a bien avancé dans ce dossier. Le joueur de 31 ans, auteur de 6 buts et 1 passe décisive cette saison en Ligue 1, devrait être prêté avec option d’achat à la formation nantaise. Un renfort de qualité et qui devrait faire beaucoup de bien à l’attaquant du FC Nantes.

