Mercato Nice : Andy Delort chaud pour aller à Nantes mais…

L’aventure d’Andy Delort à l’OGC Nice pourrait se terminer dans les prochains jours. Elle aura été de courte durée. Arrivé il y a un an et demi en provenance de Montpellier, l’attaquant aura connu une bonne période sous Christophe Galtier mais il est devenu remplaçant lors de la prise de fonction de Lucien Favre, limogé récemment d’ailleurs. En plus de cela, il n’a pas reçu l’offre de prolongation attendue de la part de la direction du club. Pire, il n’aurait que peu apprécié la différence de traitement salarial avec d’autres cadres de l’équipe tels que Jean-Clair Todibo ou Gaëtan Laborde. Un tas d’éléments suffisant pour justifier ses envies d’ailleurs.

Un tel buteur sur le marché, même à 31 ans, allait forcément attirer du monde. Toujours sous contrat avec le Gym jusqu’en 2024, il est dans le viseur de clubs du Moyen Orient (Al Shabab et Al Rayyan), qui sont actuellement très chauds pour le recruter. Mais lui préfère rester en Ligue 1. Cela tombe bien car puisqu’un club a répondu à l’appel du pied de l’international algérien. Des négociations ont débuté avec le FC Nantes, malgré l’imposant salaire du joueur (200 000 euros par mois).

Delort est d’accord pour rejoindre le FC Nantes

Selon nos sources, l’international algérien (13 sélections, 2 buts) est enclin à rejoindre les Canaris d’Antoine Kombouaré mais les différentes parties n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente, ni sur les termes contractuels, ni sur les modalités de l’opération (prêt ou transfert). Il n’est pas encore certain de retrouver l’ancien Caennais sous les couleurs nantaises lors du choc entre le club français et la Juventus Turin (aller le 16 février en Italie, retour à La Beaujoire le 23 février) même s’il est ardemment souhaité en interne.

Mais attention, Nantes n’est pas seul sur le coup et un courtisan surprise pourrait bien rafler la mise d’ici le 31 janvier. Ces dernières semaines, la Fiorentina avait placé le nom du Fennec en bonne place sur leur short-list. Mais le club de l’Erdre tient la corde pour le moment. Et si les négociations aboutissent, Andy Delort serait alors un renfort de poids pour la seconde partie de saison du FC Nantes, pas encore sorti d’affaire en Ligue 1 avec une triste 15e place.