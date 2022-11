CdM 2022 : la liste de l'Australie, premier adversaire des Bleus

Qualifié face au Pérou en barrage intercontinental, en juin dernier (0-0, 5-4 t.a.b.), l'Australie sera le premier adversaire de l'équipe de France lors du Mondial 2022, le 22 novembre prochain. Dans la nuit de lundi à ce mardi, le sélectionneur de l'Australie, Graham Arnold, a dévoilé sa liste de 26 joueurs qui seront du voyage au Qatar.

La suite après cette publicité

Les Socceroos, qui étaient déjà dans le groupe des Bleus et éliminés au premier tour il y a quatre ans, ont maintenant un nouvel entraîneur, qui a largement remanié l'effectif depuis la dernière Coupe du monde, en Russie.

Gardiens : Matt Ryan, Andrew Redmayne, Danny Vukovic

Défenseurs : Nathaniel Atkinson, Joel King, Aziz Behich, Kye Rowles, Milos Degenek, Harry Souttar, Thomas Deng, Bailey Wright, Fran Karacic

Milieux : Keanu Baccus, Jackson Irvine, Cam Devlin, Riley McGree, Ajdin Hrustic, Aaron Mooy

Attaquants : Martin Boyle, Garang Kuol, Jason Cummings, Matthew Leckie, Mitch Duke, Awer Mabil, Craig Goodwin, Jamie MacLaren

The 2️⃣6️⃣ players heading to our sixth @FIFAWorldCup 🫡✈️

#GiveIt100 #Socceroos pic.twitter.com/7G6A6KbEpk