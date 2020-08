LdC : Julian Nagelsmann expose son plan pour battre le PSG

Demain soir, le RB Leipzig va affronter le Paris Saint-Germain en 1/2 finale de la Ligue des Champions. Et comme le veut la tradition, à la veille de ce choc, Julian Nagelsmann s'est présenté en conférence de presse. Le technicien allemand a confié : «Contre le PSG il ne faut pas seulement être bon. Il faut tout donner, être à 100%. Nous sommes certes heureux d’être en demi-finale, mais nous voulons aller encore plus loin». Puis il a ajouté : « Ce sera difficile de défendre face à eux, mais face à nous aussi. Les joueurs devront aller de l’avant et être créatifs. L'équipe qui gagnera sera celle qui marquera un but de plus que son adversaire (...) Comme entraîneur, on voudrait toujours avoir plus d’influence sur le jeu. Mais très honnêtement, notre impact pendant le match n’est pas énorme. Le plus important ce sont les séances d’entraînement, pour tenter d’apporter le plus de solutions à l’équipe. »

Des solutions, Nagelsmann n'en manque pas. C'est ce qu'il a confié lors d'un entretien accordé à Goal.com un peu plus tôt dans la journée. «Il est important de travailler collectivement. Tout d'abord, nous devons nous assurer d'empêcher les ballons pénétrer dans la profondeur. Ils ont des zones cibles précises dans lesquelles ils veulent jouer devant le chaîne défensive opposée. Nous avons déjà eu une idée de la façon de fermer ces espaces. Le but est de percevoir la pression exercée par le manieur. Néanmoins, l'adversaire a une incroyable qualité individuelle. Surtout beaucoup de vitesse, tactiquement au point, c'est imparable physiquement, parce que si un Mbappé est plus rapide que vous, alors c'est tout et vous ne pouvez rien y faire. Je crois que nous pouvons gêner davantage l'adversaire si nous avons nous-mêmes beaucoup la balle et que l'on veut se créer des opportunités».