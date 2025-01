CdF, PSG : Presnel Kimpembe est prêt à jouer

Indisponible depuis 2023, Presnel Kimpembe n’a toujours pas rejoué avec le Paris Saint-Germain. Mais le défenseur central de 29 ans pourrait enfin faire son grand retour à la compétition lors du 16e de finale de Coupe de France face à la modeste équipe d’Espaly. Luis Enrique a en tout cas confirmé que son joueur était apte à jouer.

«Demain est un match idéal pour voir certains joueurs oui. Et après avoir parlé avec Presnel pour voir s’il se sent prêt à jouer, il se sent beaucoup mieux. Il s’est entraîné avec l’équipe. C’est important de discuter avec le joueur pour savoir quel est son état. Je vois à l’entraînement qu’il est prêt à aider l’équipe», a confié l’Espagnol en conférence de presse.