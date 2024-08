Conflit beIN Sports-supporters de L2 : Vincent Labrune a choisi son camp

Pour avoir décidé de reprogrammer le multiplex de la Ligue 2 le vendredi soir, beIN Sports s’est attiré les foudres des supporters. Et pas qu’un peu. Ces derniers jours, les fans ont enchaîné les actes de malveillance visant la chaîne qatarie. Cette dernière réfléchirait même à revoir son engagement après avoir déboursé 40 M€ pour devenir le diffuseur de la Ligue 2. Ce mardi soir, Vincent Labrune est revenu sur cette situation chaotique dans les colonnes de L’Équipe. Sans surprise, le patron de la LFP a choisi son camp.

« BeIN Sports a souhaité modifier la programmation de la L2 en dernière minute. Cela s’est fait le jour de la validation du contrat L1. Je comprends la colère d’un certain nombre de fans de L2 qui s’étaient organisés différemment. Après, le vendredi soir, à l’exception du dernier cycle, a toujours été la case historique de la L2. Il faut aussi savoir ce que l’on veut. On a fait un exploit pour ramener 40 millions par an pour la L2, alors qu’il n’y avait pas d’autre acquéreur que beIN Sports. BeIN a envoyé un message fort de soutien financier à la L2. »