Timo Werner explique pourquoi il a choisi Chelsea

Il est la deuxième recrue officielle de Chelsea après Hakim Ziyech, arrivé en provenance de l'Ajax Amsterdam. Timo Werner, courtisé par de très nombreux clubs européens depuis plusieurs mois, a décidé de s'engager avec les Blues jusqu'en 2025 le 18 juin dernier. Un gros coup réalisé par le club londonien, qui a su prendre le dessus sur des clubs tels que le Bayern Munich ou Liverpool. Comment ? C'est l'attaquant allemand de 24 ans qui a donné la réponse.

« Lampard a été la raison principale. Nous avons beaucoup parlé sur des choses telles que le système de jeu, la manière dont il veut jouer, comment il me voit dans ce système. C'est vraiment un homme sympa, il ne me dit pas seulement ce qu'il attend de moi en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme. Il me connaît mieux désormais, cela se passe très bien entre nous et je suis heureux d'être ici », a-t-il expliqué au site officiel du club.

Les grandes ambitions de Timo Werner

« C'est un rêve qui se réalise pour moi car Chelsea est un très grand club », a-t-il poursuivi. « Je connais les joueurs d'avant, lorsqu'ils ont gagné la Ligue des Champions, comme Drogba, mon nouvel entraîneur Frank Lampard, Petr Cech. C'est comme un rêve pour moi mais je veux prendre part à une nouvelle ère. Je donnerai le meilleur de moi-même ». C'est effectivement une nouvelle ère qui s'ouvre du côté de Stamford Bridge, avec un mercato qui devrait continuer d'être animé (en témoigne la piste très chaude menant à Kai Havertz).

Werner, lui, sait pourquoi il a été recruté. « Le style de la Premier League, c'est la rapidité. Et ma spécialité est que je suis très rapide donc je pense que c'est parfait pour moi d'évoluer ici. C'est un autre championnat, dans un autre pays donc je peux m'améliorer pour atteindre un autre niveau. Et c'est pour ça que je suis venu à Chelsea. Je vais essayer de marquer un maximum de but, c'est la raison pour laquelle on m'a acheté : marquer autant qu'à Leipzig, et même peut-être plus. » Auteur de 28 buts en 34 rencontres de Bundesliga la saison passée (2e au classement des buteurs), il ravira tous les fans s'il parvient à réaliser la même performance en Premier League.