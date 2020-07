Leeds : les conditions de Marcelo Bielsa pour signer un nouveau contrat

Marcelo Bielsa est déjà une légende vivante à Leeds. Après avoir frôlé la montée lors de sa première saison, El Loco a permis à son équipe d'être promue en Premier League il y a quelques semaines. Et forcément, la direction de Leeds compte sur l'Argentin sur le long terme, tant l'entente dans le groupe et avec les supporters est parfaite. Mais comme l'explique Infobae, le tacticien passé par l'OM et le LOSC a des exigences pour accepter de prolonger son contrat.

Il ne s'agit pas d'argent, puisque le tacticien souhaite simplement avoir des garanties pour le mercato. Il va ainsi soumettre une liste de renforts à chaque poste, avec cinq noms pour chacune des positions où il désire que son équipe soit renforcée. Il veut aussi conserver le squelette de son équipe. Si sa direction l'écoute, il acceptera de prolonger son contrat qui expire dans les prochains jours.