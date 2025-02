Le Barça tout proche d’un joli record

En ce moment, le FC Barcelone de Hansi Flick ne s’arrête plus. Et il se rapproche d’un record établi en 2014-2015 par le Barça version Messi-Suarez-Neymar : celui du nombre de matches enregistrés avec 5 buts ou plus.

La suite après cette publicité

À mi-saison, le club catalan s’est imposé 11 fois avec 5 buts ou plus : Valladolid (7-0), Villarreal (1-5), Young Boys (5-0), Séville (5-1) l’Etoile Rouge (2-5), Majorque (1-5), Real Madrid (2-5), Betis (5-1), Benfica (4-5) et Valence par deux fois (7-1, et 5-0). Il n’est plus qu’à deux unités du record précédent, puisqu’en 2014-2015, il avait marqué 5 buts ou plus à 13 reprises.