OM : quelle animation offensive ?

La suite après cette publicité

S’il est un secteur bien fourni à l’Olympique de Marseille, c’est bien chez les attaquants. À l’heure actuelle, Milik, Dieng, Payet, Ünder, Gerson, Bakambu, Suarez et Sanchez se disputent trois places de titulaires. Ce qu’il faut dire en plus c’est que les profils sont très variés.

Lors des deux premières rencontres, Igor Tudor a fait commencer les mêmes trois hommes : Ünder et Gerson en soutien de Milik. Les changements en cours de jeu, en revanche, ont été différents. Si Payet est entré en jeu lors des deux rencontres, comme Bakambu, c’est Luis Suarez qui est entré au premier match. Le Colombien a d’ailleurs marqué un doublé avant de ne pas apparaître lors du second match.

La dernière recrue offensive, Alexis Sanchez, n’a pris part qu’à une partie du second match alors que Bamba Dieng, lui, n’était pas sur la feuille de match des deux rencontres (Reims et Brest). Alors qu’offensivement, grâce aux pistons, ça a bien fonctionné lors de la première rencontre, la seconde a été ratée.

Tudor n'est pas très dissert

On se demandait alors quels étaient les profils préférés par Tudor pour animer son attaque. « C'est vrai que ce serait long de parler en profondeur de la façon de jouer ou des profils. Ça dépend du match, on a un attaquant devant et deux joueurs variables. Au niveau de l'attaque, on doit encore s'améliorer. Des joueurs sont arrivés tard. C'est un rôle fondamental il va falloir travailler. Je suis content des joueurs que j'ai. On a un meneur de jeu, un numéro 10, un ailier. L'important c'est qu'ils mettent des buts et des passes décisives, c'est l'objectif principal », a commenté le coach.

Relancé par l'un de nos confrères en conférence de presse, le Croate a un peu précisé : « au niveau offensif, ça ne change pas trop où sont les joueurs, l'important c'est la connexion entre toute l'équipe. Suarez est arrivé tard, Sanchez est arrivé trois jours avant le match, Under n'a pas joué à ce poste en préparation, Milik a eu des problèmes de santé. On a différents joueurs de qualité, il y a une marge de progression, c'est à moi de leur apporter pour qu'ils soient performants sur le terrain ». Maintenant, Tudor n'a plus aucune excuse pour marquer des buts.