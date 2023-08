Vasco da Gama annonce un pré-accord avec Dimitri Payet

En juillet dernier, Dimitri Payet était en larmes, accompagné par Pablo Longoria et une grosse poignée de journalistes, pour annoncer son départ de l’Olympique de Marseille, à un an de la fin de son contrat. Touché par la décision du club phocéen, le meneur de jeu de 36 ans devait alors trouvé une autre équipe avant la rentrée, et c’est vers le Brésil que va se tourner l’ancien international français.

En effet, Vasco da Gama, qui joue le maintien en première division brésilienne, a communiqué ce dimanche avoir signé un pré-accord avec Dimitri Payet. Le club affirme également que l’ex-marseillais passera sa visite médicale dans les prochains jours à Rio avant de signer officiellement. Là-bas, l’ancien pensionnaire de Ligue 1 aura l’opportunité d’être le maestro d’une équipe plus modeste, tout en découvrant une culture différente.